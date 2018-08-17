http://kotel-spb.com Требуется внести следующие правки по сайту . 1. Чтобы приводить посетителя на соответствующие его интересам страницы, необходимо проставить анкор: На странице http://kotel-spb.com/uslugi/montazh-sistemy-otopleniya/ анкор #key 2. Перевести ...
Расширить структуру сайта и внести изменения в базу данных
Делается сайт: http://katasis.com/
На данном этапе нужны изменения для раздела:
Структура готовящегося раздела:
https://k9665x.axshare.com/prototype/login/k9665x
пароль - KSSF
Всего 4 типа услуг с категориями и подкатегориями. В самой структуре сайта нет сущностей для подкатегорий и разлетающейся картинки (сейчас картинка вставлена одна, необходимо добавить минимум 5 элементов). Необходимо будет добавить новые сущности в админке и внести изменения в базу данных.
Основной пул задач:
- Учитывая новую структуру категорий , подкатегорий и услуг - необходимо переделать структуру как в базе данных , так и в админке , это касается разбития на более мелкие сущности - подкатегории и сами услуги, пока что реализованы только общие категории.
- То же самое касается блога и создания статей в админке.
- Прикрутить текстовый редактор в админку.
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