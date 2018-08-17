Расширить структуру сайта и внести изменения в базу данных

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки139 просмотров

Делается сайт: http://katasis.com/

На данном этапе нужны изменения для раздела:

http://katasis.com/service

Структура готовящегося раздела:

https://k9665x.axshare.com/prototype/login/k9665x

пароль - KSSF

Всего 4 типа услуг с категориями и подкатегориями. В самой структуре сайта нет сущностей для подкатегорий и разлетающейся картинки (сейчас картинка вставлена одна, необходимо добавить минимум 5 элементов). Необходимо будет добавить новые сущности в админке и внести изменения в базу данных. 

Основной пул задач:

  • Учитывая новую структуру категорий , подкатегорий и услуг - необходимо переделать структуру как в базе данных , так и в админке , это касается разбития на более мелкие сущности - подкатегории и сами услуги, пока что реализованы только общие категории.
  • То же самое касается блога и создания статей в админке.
  • Прикрутить текстовый редактор в админку.
P.S.: сайт работает на фреймворке Laravel
Laravel
7 лет назад
KAPKAN10
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров