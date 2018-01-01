Нужно написать парсер для отзывных сайтов (тут список отзывных сайтов). Парсим название компании, инфорацию о ней, и сами отзывы (вклюая авторов, фотографии и пр.) Система должна уметь парсить определенно заданные разделы сайта или ...
YII2 нужно написать модуль
Необходимо написать модуль на Yii2 админская часть 15-20 полей, фронт поиск фильтром.
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