YII2 нужно написать модуль

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Закрыт5 заявок131 просмотр

Необходимо написать модуль на Yii2 админская часть 15-20 полей, фронт поиск фильтром.

Yii
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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