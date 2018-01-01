Добры день Есть сайт Domtop.com.ua нужно его доработать ТЗ на скриншотах
Google page speed. Mobile. WordPress
Добрый день!
- перейти на amp
Понял. http://joxi.ru/xAeNJXohpW4exr
был бы у меня под рукой фотошом я бы вам нарисовал на коленках в схематическое расопложение.
но вот нашел сайт у которого вся схема совапала с заданием -http://joxi.ru/xAeNJXohpW4exr
1.меню
2.надпись Ветдоктор (или телефон)
3. телефон
4.кнопки в начале странице или меню. я не знаю как это элемент обозвать (http://www.invitro.ua/analizes/for-doctors/156/6671/)
Кнопки и меню и код
На скрине где кнопки Новости| Аналитика| Видео добавит
Ошибки page speed:
Вимкнути блокування відтворення JavaScript і CSS у вмісті вгорі сторінки
Зменшити час відповіді сервера
Скористатися кешуванням веб-переглядача
Сроки - до 2 дней
Оплата - до 50$
Заявки фрилансеров
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