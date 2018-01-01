Google page speed. Mobile. WordPress

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Понял. http://joxi.ru/xAeNJXohpW4exr

был бы у меня под рукой фотошом я бы вам нарисовал на коленках в схематическое расопложение.

но вот нашел сайт у которого вся схема совапала с заданием -http://joxi.ru/xAeNJXohpW4exr

1.меню

2.надпись Ветдоктор (или телефон)

3. телефон

4.кнопки в начале странице или меню. я не знаю как это элемент обозвать (http://www.invitro.ua/analizes/for-doctors/156/6671/)

Кнопки и меню и код

На скрине где кнопки Новости| Аналитика| Видео добавит

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