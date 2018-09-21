Нужно сделать телеграм бота, желательно на пхп

ТЗ скину в личку, но оно будет описывать вот точно такой функционал, как в этом видео:

https://www.dropbox.com/s/nrfbchd4mb652mv/demo2.mkv

Ищу исполнителя с опытом от 5 сложных телеграм ботов.

Если все будет ок, то будут еще заказы.

Сразу указывайте цену и срок. (в личку, если стесняетесь)

А также ссылки на три ваших последних телеграм бота.

Сиськи мять не буду, выберу исполнителя через сутки! (здесь или на другом сайте, где раньше найду)