Нужно сделать телеграм бота, желательно на пхп

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Завершен7 заявок236 просмотров

Нужно сделать телеграм бота, желательно на пхп

ТЗ скину в личку, но оно будет описывать вот точно такой функционал, как в этом видео:

https://www.dropbox.com/s/nrfbchd4mb652mv/demo2.mkv

Ищу исполнителя с опытом от 5 сложных телеграм ботов.

Если все будет ок, то будут еще заказы.

 

Сразу указывайте цену и срок. (в личку, если стесняетесь)

А также ссылки на три ваших последних телеграм бота.

Сиськи мять не буду, выберу исполнителя через сутки! (здесь или на другом сайте, где раньше найду)

PHP
7 лет назад
webvek
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$150
5 дней
Все супер! Александр все сделал очень быстро, правки тоже были внесены оперативно. Всегда на связи. Работаем дальше!
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

spendhunters
Александр 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад