Работы по сайту мой малыш

Предлагаемые правки (в т.ч. критические):

1. Администратору сайта неприходят письма о новом заказе и об отмене заказа в частности (возможно не

работают и иные почтовые события), нужно разбираться в настройках сайта и

решать проблему. Диагностировать нужно все почтовые события, чтобы разобраться

почему одни события работают, а другие нет.

2. Согласно отчёту https://vms.drweb.ru/online/сайт заражён вирусом, который располагается в скрипте https://coinhive.com/lib/coinhive.min.jsinfected with JS.BtcMine.36. Вот он в исходном коде страниц - http://joxi.ru/nAyBkznfYxRNwrО заражении сайта также сообщает антивирус Касперского - https://prnt.sc/k4apd4

Нужно убирать вирусный скрипт ссайта, анализировать где он используется и заменять при необходимости.

3. Логика в каталоге и товарныхкарточках вызывает вопросы. http://joxi.ru/ZrJNJVQs9VyZer -из этого следует, что заказать можно только от 30 000 рублей, однако в

корзину можно добавлять заказы на гораздо меньшие суммы, что нелогично.

Рекомендуется, либо добавить цену «до 30 000 рублей», либо создать

ограничение на заказ, чтобы можно было заказать товаров в N-ном количестве на сумму от 30 000рублей. То есть поставить автоматический расчёт минимального количества для

заказа. Это вопрос открытый, потому его оценка не производится.

4. Рекомендуется создать идобавить ватермарк на все фотографии на сайте. При грамотном заполнении

мета-данных, картинки попадут в индекс поисковых систем (в сервисы «картинок»).

5. Подсчёт «товаров» лучше вообщеубрать, т.к. он путает пользователя - http://joxi.ru/J2b9be6cXk1EOmТогда нужно называть это не «товаров» а «номенклатурных позиций» или в таком

духе.

Стоимость: 300 рублей, срок: ~1 день.

6. Меню сайта негативносказывается на его юзабилити - http://joxi.ru/BA0Mjd9FJyRbwr(чтобы всё посмотреть нужно скролить страницу). Рекомендуется переделать его,

например, вот так - http://joxi.ru/Rmze1X9c093nOrТо что сейчас размещено, конечно, не допустимо.

7. Все подобные капчи на сайтеуже давно морально устарели и не справляются с защитой сайта от спам-ботов - http://joxi.ru/EA49WNQcwJk66rРекомендуется заменить их на Рекапчу от Гугла.

8. Есть проблемы с регистрациейна сайте.

Заполняем форму регистрации - http://joxi.ru/5md04kdSkRdOzm.При нажатии на кнопку регистрации сразу авторизируемся - http://joxi.ru/52a8b15F4VYajm.Пользователь, мало того, что может просто не понять зарегился он или нет, так

ещё и на сайте могут спокойно регистрироваться боты в неограниченном количестве

(т.к. капчи при регистрации нету, как и подтверждения активации аккаунта по почте).

При этом админу сообщение о регистрации юзера приходит (http://joxi.ru/L21vQL9I873jXA),а самому юзеру – почему то нет.

Рекомендуется следующее:

- добавить капчу при регистрации.

- после регистрации отображатьсообщение (например, в поп-апе) о том, что юзер успешно зарегистрировался и ему

на почту направлено письмо о регистрации.

- отправлять на почтупользователя ссылку для подтверждения регистрации (это делается для

подтверждения электронной почты).

9. Нужно выполнить некоторыерекомендации PageSpeed Insights - https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fmoy-malish161.ru%2F&tab=mobile

- http://joxi.ru/zANyJ0dCBpaLv2 -изображений такого объёма конечно же быть не должно нигде на сайте. Это

недопустимо.

Пройтись нужно по всем страницами заменить проблемные изображения.

10. При клике на ссылку «Личныйкабинет» отображается вот это - http://joxi.ru/gmv3nR8CL6KGJ2Обычно в ЛК задаются настройки профиля, адрес доставки и т.п.

При этом ЛК на сайте то есть - https://moy-malish161.ru/personal/Так что по ссылке в футере на ЛК просто стоит неправильная ссылка - https://moy-malish161.ru/auth/

Хотя у меня ЛК срабатывает черезраз, то заходит ЧЕРЕЗ корзину, то просто выкидывает на страницу авторизации.

Надо смотреть, что и как там настроено.

Предлагаю сюда добавить ссылку наЛК - http://joxi.ru/n2Ynb8eSoLD1DA(это логично) и понять что там вообще происходит, почему то выкидывает на

авторизацию, то авторизируется.

11. Тут почему то 2 текстовыхполя для ввода на странице результатов поиска - http://joxi.ru/l2Z1bvXiwbYXzm,одно нужно убрать (лучше это - http://joxi.ru/DrlN6avsvW6Dp2).Вообще можно поставить более совершенный поиск, например - http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/bmhouse.search/)