Нужно сделать телеграм бота, желательно на пхп ТЗ скину в личку, но оно будет описывать вот точно такой функционал, как в этом видео: https://www.dropbox.com/s/nrfbchd4mb652mv/demo2.mkv Ищу исполнителя с опытом от 5 сложных телеграм ...
Разработка сайта на 1С Битрикс
Всем привет! Требуется разработка некоторых модулей каталога на 1С Битрикс
Требования:
1) Хорошие навыки бэк-енд разработчика на 1С Битриксе
2) Во время работы над инфоблоком не пропадать.
3) Тестировать свою работу
4) Работа в Git/Bitbacket
Оформление заявки:
Список проектов с ценами
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