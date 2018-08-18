Разработка сайта на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки160 просмотров

Всем привет! Требуется разработка некоторых модулей каталога на 1С Битрикс

Требования:

1) Хорошие навыки бэк-енд разработчика на 1С Битриксе

2) Во время работы над инфоблоком не пропадать. 

3) Тестировать свою работу

4) Работа в Git/Bitbacket

Оформление заявки:

Список проектов с ценами

Git
7 лет назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров