Кто может сделать бот-аккаунт для телеграме

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  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки182 просмотра

Нужен человек который сможет написать код для бота через mtproto например, да не важно, главное что бы это был бот -аккаунт телеграм

7 лет назад
guest_153457306055
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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