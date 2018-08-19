Необходимо помочь в выбором SSL сертификата. Настроить сертификат, настроить переезд на HTTPS и настроить редирект для правильной работы сайта ugonavto.net. Просьба указывать ориентировочные сроки выполнения. Максимальный бюджет 15 тысяч рублей
Кто может сделать бот-аккаунт для телеграме
Нужен человек который сможет написать код для бота через mtproto например, да не важно, главное что бы это был бот -аккаунт телеграм
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