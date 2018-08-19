Необходимо помочь в выбором SSL сертификата. Настроить сертификат, настроить переезд на HTTPS и настроить редирект для правильной работы сайта ugonavto.net. Просьба указывать ориентировочные сроки выполнения. Максимальный бюджет 15 тысяч рублей
Адаптировать сайт под мобильные устройства
Всем привет, нужно адаптировать сайт по мобильные устройства
Сайт самописец на php
Заявки фрилансеров
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