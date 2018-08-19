Адаптировать сайт под мобильные устройства

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок162 просмотра

Всем привет, нужно адаптировать сайт по мобильные устройства

Сайт самописец на php

http://stepdream.ru/

PHP
7 лет назад
luberationstas
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров