Разработка демо-аукциона на Wordpress

Коллеги, ищу на небольшую подработку программиста, который возмется за проект.

Потребуется знание PHP, javascript, html

Кратко:

Нужно сделать так, чтобы после заполнения формы на сайте запускался виртуальный аукцион.

Выполнение самого аукциона в простой форме: обратный отсчет, предложения с задержкой, каждое новой строкой. Все заранее предопределено.

Делается для тестирования гипотезы и выявления потребностей клиента.

Более подробно описал в небольшом ТЗ.

Сам сайт на wordpress. Если вы знаете или видите, как реализовать подобный функционал проще и быстрее welcome!

P.S. для отсева "автоисполнителей" просьба начинать общение с фразы "С ТЗ ознакомлен".