Разработка демо-аукциона на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка166 просмотров

Коллеги, ищу на небольшую подработку программиста, который возмется за проект. 

Потребуется знание PHP, javascript, html 

Кратко: 

Нужно сделать так, чтобы после заполнения формы на сайте запускался виртуальный аукцион. 

Выполнение самого аукциона в простой форме: обратный отсчет, предложения с задержкой, каждое новой строкой. Все заранее предопределено. 

Делается для тестирования гипотезы и выявления потребностей клиента. 

Более подробно описал в небольшом ТЗ. 

Сам сайт на wordpress. Если вы знаете или видите, как реализовать подобный функционал проще и быстрее welcome! 

P.S. для отсева "автоисполнителей" просьба начинать общение с фразы "С ТЗ ознакомлен".

HTMLJavaScriptPHPWordPress
7 лет назад
habere
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$30
3 дня
Знает свой уровень, не завышает цену, не пропадает. Рекомендую!
Внятная постановка задачи, на связи во время исполнения, оплата в срок. Образцовый заказчик. Однозначно рекомендую!

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OSeth
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад