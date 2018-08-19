Есть сайт (мобильная версия) основного сайта (б.д. одна - общая) Сейчас проблема, на мобильной версии, при оформлении заказа. На шаге выбора оплаты http://m.instore.kz/checkout_order.php?action=payment возникает ошибка Fatal error: Class 'moneyorder' ...
Интеграция каталога со Смартломбардом
Требуется односторонняя интеграция каталога со Смартломбардом. Сайт на 1с-Битрикс.
Выгрузка товаров на сайт с помощью API, распределение по филиалам и менеджерам.
В Смартломбарде есть каталог товаров с филиалами, категориями, характеристиками товара, ценами, изображениями и тд. Нужно выгрузить информацию о товарах на сайт и выгружать обновления. Т.е. если в смартломбарде изменилась цена, пользователи сайта сразу это видят. API вроде предусматривает такую возможность.
API
https://docs.google.com/document/d/1XctmPBlRVIguk8OnKaV7UZMj64Qlz4NckhzilKnnVwo/edit#heading=h.45yqwu7xj7we
Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость.
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