Требуется односторонняя интеграция каталога со Смартломбардом. Сайт на 1с-Битрикс.

Выгрузка товаров на сайт с помощью API, распределение по филиалам и менеджерам.

В Смартломбарде есть каталог товаров с филиалами, категориями, характеристиками товара, ценами, изображениями и тд. Нужно выгрузить информацию о товарах на сайт и выгружать обновления. Т.е. если в смартломбарде изменилась цена, пользователи сайта сразу это видят. API вроде предусматривает такую возможность.

API

https://docs.google.com/document/d/1XctmPBlRVIguk8OnKaV7UZMj64Qlz4NckhzilKnnVwo/edit#heading=h.45yqwu7xj7we

Указывайте, пожалуйста, сроки и стоимость.