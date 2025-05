Исправить ошибку в самописной мобильной версии сайта

Есть сайт (мобильная версия) основного сайта (б.д. одна - общая)

Сейчас проблема, на мобильной версии, при оформлении заказа.

На шаге выбора оплаты

http://m.instore.kz/checkout_order.php?action=payment

возникает ошибка

Fatal error: Class 'moneyorder' not found in /var/www/home/m.instore.kz/includes/classes/payment.php on line 70

в файле на строке 70

такой код

$GLOBALS[$include_modules[$i]['class']] = new $include_modules[$i]['class'];

если я его коментирую, то проходит на следующий шаг

ПОДТВЕPЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

http://m.instore.kz/checkout_order.php

нажимаю подтвердить - опять возвращается на шаг

ОПЛАТА

http://m.instore.kz/checkout_order.php?action=payment

но здесь не отображаются ни какие способы оплаты

Получается ошибка, не выбираются способы оплаты.

Возможно проблема, возникла, после того как на основной сайт добавились дополнительные методы оплаты.

Основной сайт и мобильная версия сайта используют одну базу данных.

Вообщем разобраться и починить, что бы все работало как надо.

Оплата по факту выполнения работ в wmz.

Работы производить на нашем сервере. Копирование может занять недели

Плиз, пишите сроки выполнения (хотя бы ориентировочные) и цену за работу