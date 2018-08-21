Здравствуйте. Есть сайт, сделанный на Adobe Muse. Сайт не загружается в мобильной версии и планшет. Необходимо ускорить процесс загрузки сайта БЕЗ изменения структуры (не предлагая убрать фото, блоки, виджеты). Ваша цена и срок выполнения.
Исправить ошибку в самописной мобильной версии сайта
Есть сайт (мобильная версия) основного сайта (б.д. одна - общая)
Сейчас проблема, на мобильной версии, при оформлении заказа.
На шаге выбора оплаты
http://m.instore.kz/checkout_order.php?action=payment
возникает ошибка
Fatal error: Class 'moneyorder' not found in /var/www/home/m.instore.kz/includes/classes/payment.php on line 70
в файле на строке 70
такой код
$GLOBALS[$include_modules[$i]['class']] = new $include_modules[$i]['class'];
если я его коментирую, то проходит на следующий шаг
ПОДТВЕPЖДЕНИЕ ЗАКАЗА
http://m.instore.kz/checkout_order.php
нажимаю подтвердить - опять возвращается на шаг
ОПЛАТА
http://m.instore.kz/checkout_order.php?action=payment
но здесь не отображаются ни какие способы оплаты
Получается ошибка, не выбираются способы оплаты.
Возможно проблема, возникла, после того как на основной сайт добавились дополнительные методы оплаты.
Основной сайт и мобильная версия сайта используют одну базу данных.
Вообщем разобраться и починить, что бы все работало как надо.
Оплата по факту выполнения работ в wmz.
Работы производить на нашем сервере. Копирование может занять недели
Плиз, пишите сроки выполнения (хотя бы ориентировочные) и цену за работу
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