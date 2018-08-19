Ускорить загрузку сайта, сделанного на Adobe Muse

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Закрыт2 заявки197 просмотров

Здравствуйте. Есть сайт, сделанный на  Adobe Muse. Сайт не загружается в мобильной версии и планшет. Необходимо ускорить процесс загрузки сайта БЕЗ изменения структуры (не предлагая убрать фото, блоки, виджеты).

Ваша цена и срок выполнения. 

7 лет назад
and23151
51 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров