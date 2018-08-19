Необходимо помочь в выбором SSL сертификата. Настроить сертификат, настроить переезд на HTTPS и настроить редирект для правильной работы сайта ugonavto.net. Просьба указывать ориентировочные сроки выполнения. Максимальный бюджет 15 тысяч рублей
Ускорить загрузку сайта, сделанного на Adobe Muse
Здравствуйте. Есть сайт, сделанный на Adobe Muse. Сайт не загружается в мобильной версии и планшет. Необходимо ускорить процесс загрузки сайта БЕЗ изменения структуры (не предлагая убрать фото, блоки, виджеты).
Ваша цена и срок выполнения.
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