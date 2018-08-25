PHP калькулятор на основе JS

Ищу в первую очередь надёжного работника на долгосрочное сотрудничетсво, для создания телеграм бота(скорее всего на php), необходим опыт работы с системой оплаты киви, сейчас у них очень жесткая политика, разработчик должен разбираться в тонкостях работы ...