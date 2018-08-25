PHP калькулятор на основе JS

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  2. Веб-программирование
Закрыт24 заявки229 просмотров

Есть JS калькулятор на основе его надо сделать на PHP (для проверки на серверной стороне).

Детали кандидатам.

JavaScriptPHP
7 лет назад
agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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