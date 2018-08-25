Устранение технических ошибок вебсайта Подробный технический аудит вебсайта Вашими силами не требуется! В качестве технического задания Вам будет выдан подробный Отчёт из Website Auditor (Link Assistance Enterprise). Отчёт может ...
PHP калькулятор на основе JS
Есть JS калькулятор на основе его надо сделать на PHP (для проверки на серверной стороне).
Детали кандидатам.
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