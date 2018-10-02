Разработка телеграм api бота

Ищу в первую очередь надёжного работника на долгосрочное сотрудничетсво, для создания телеграм бота(скорее всего на php), необходим опыт работы с системой оплаты киви, сейчас у них очень жесткая политика, разработчик должен разбираться в тонкостях работы с этой ЭПС.

Функции:

-бот для продажи прокси

-загружаются текстовые строки, которые выдаются в соответствии с оплаченым колличеством

-разделы по странам рф/укр/бел/

-возможность оплаты киви и биткойном, если у вас есть готовые наработки по модулям возможно еще и яндекс деньги

-поддержка и своевременное исправление багов

Остальные детали обсудим с теми, кто заинтересован. Требуется ответственный человек с репутацией, который сможет в дальнейшем осуществлять техническую поддержку бота.