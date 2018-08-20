Настроить ретаргетинг по всем площадкам

нужно настроить ретаргетинг через сервис, но при этом использовать не сервис типа adnous где нельзя нормально статистику смотреть и делать АБ тесты, а более современный сервис

задача, чтобы реклама догоняла пользователя абсолютно везде - на всех плошадках соц сетей, которые указаны в adnous, но при этом была тонкая система настройки в сервисе, чтобы видеть всю статистику в режиме реального времени

если знаете крутой аналог - сильно поможете

начните ответ с цифры 101 и укажите

1 - стоимость за настройку с отрисовкой баннеров

2 - стоимость за настройки если я вам предоставлю баннеры

3 - срок под ключ (диапазон)

4 - телеграм юзернейм для связи