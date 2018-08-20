Добавить возможность загрузки файлов к комментариями через кнопку DLE 12.0. Загруженный файл должен автоматически подставлять изображение или файл в комментарий, должна быть возможность мульти-загрузки. Разумеется можно все сделать через стандартную кнопку - загрузки файлов, но тогда необходимо сделать автоматическую вставку файлов в комментарий, без возможности выбора размера, расположения, описания.