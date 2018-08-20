Интеграция CRM в бизнес

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый. Мы занимаемся производством кондитерских изделий. При этом, производство и отдел продаж, георграфически, в разных местах.  

Хотим внедрить CRM (предоположительно, Битрикс и Мой склад).  

7 лет назад
fafewa
Андрий 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров