Здравствуйте, товарищи фрилансеры. Необходим плагин для вордпресса добавляющий поля под записью в админской части предназначенные для загрузки мп3 файлов на сервер. Примерный вид, который мне бы хотелось видеть я прикрепил картинкой. Первым делом необходимо задать ...
Интеграция CRM в бизнес
Добрый. Мы занимаемся производством кондитерских изделий. При этом, производство и отдел продаж, георграфически, в разных местах.
Хотим внедрить CRM (предоположительно, Битрикс и Мой склад).
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