Разработка сайта на 1С-Битрикс или Laravel

Доброго времени суток!

Хотим сайт, похожий по функционалу на http://kcsp27.ru/, разработать на 1С-Битрикс или Laravel.

Задача:

Укажите, пожалуйста, стоимость работ и сроки выполнения по разделам:

-Главная

-Мероприятия

-Обучение

-Консультации

-Клуб предпринимателей

-Горячая линия

-О компании

-События

-Отчеты

-База данные

-Работа в регионе

А также работу с модулями:

-Обратная связь (задать вопрос/заказ звонка)

-Карта (Интерактивная, с привязкой к яндекс или гугл –возможность приблизить и отдалить район, в контактах)

-Соц. сети

-Информационные системы (Услуги,Информация)

-Новости

-Информер

-Голосование

-Подписка/рассылка

-Поиск по сайту

-Фотогалерея

- «Favicon на сайт» (Узнаваемый значок компании–отображается браузером во вкладке перед названием страницы)

-Установка reCAPTCHA

Прошу оценить каждый пункт отдельно, чтобы мы понимали стоимость работ, если от чего-то откажемся.

Возможно, у Вас будут предложения по улучшению, в любом случае, полный ответ на задачу покажет Вашу заинтересованность в проекте.