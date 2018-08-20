Завершить проект на Angular

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Закрыт3 заявки105 просмотров

Требуется js-программист с опытом работы и уверенным владением технологией, проект написан на Angular v6. Будут дописываться новые модули и расширяться функционал.   

Требования:   

- Уверенное знание Angular v4-6  

- Умение работать с REST API   

- Умение работать по oauth2 протоколу   

- Наличие проектов, написанных вами на Angular, в продакшне.   

Обязанности:   

- Доработка функционала фронтэнд-приложения согласно новым макетам   

- Интеграция готовой верстки страниц в проект   

- Подключение проекта к REST API.   

AngularJavaScript
7 лет назад
adlic
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4 года назад

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