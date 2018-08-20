Требуется залить БД на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки173 просмотра

Есть база данных в формате csv (название компании, адрес, отзывы и фото, видеои т.д.).

Требуется это позаливать в популярные кмс( dle, joomla, opencart, xenforo, ipb, phpbb).

Опыт работы должен быть.

И пишите примерную цену за 1 час работы.

DLEJoomlaOpencartXenForo
7 лет назад
sliak
50 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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