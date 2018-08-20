Приём платежей на сайте через qiwi и Яндекс

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки143 просмотра

Нужно написать скрипт оплаты:

7 лет назад
zhenyacc
26 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

serifsafarof
Шериф 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад