Спарсить товары и залить на сайт вордпресс
SPA сайт на JS react
Добрый день! Разыскивается удаленный программист, для разработки фронтэнда: SPA сайтов на JavaScript, HTML.
Возможность показать предыдущие работы и кусок кода.
Заявки фрилансеров
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