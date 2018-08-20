SPA сайт на JS react

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Закрыт6 заявок172 просмотра

Добрый день! Разыскивается удаленный программист, для разработки фронтэнда: SPA сайтов на JavaScript, HTML. 

Возможность показать предыдущие работы и кусок кода.

HTMLJavaScript
7 лет назад
olegshorin001
Олег 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров