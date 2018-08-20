Покер

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Закрыт2 заявки116 просмотров

Необходимо сделать аналог покердом

ТЗ обсуждаемо

Мне нужен софт для игры

У кого есть подобный опыт, оставляйте заявки

7 лет назад
lito20108
Георгий 
32 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров