Требуется парсинг товаров с сайта со всеми хар-ками и фото на сайт. Modx, mini shop 2. Объём около 5000 шт.
Необходим скрипт аренды аналог appevent
Необходим скрипт аренды аналог appevent.ru - интересует стоимость.
Обязательные модули
— Система онлайн заказа
— Ведение базы клиентов
— Автоматическая смета
— Бронирование фотосессий
— Расписание и загрузка зала
Заявки фрилансеров
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