Необходим скрипт аренды аналог appevent

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Необходим скрипт аренды аналог appevent.ru  - интересует стоимость.

Обязательные модули 

— Система онлайн заказа

— Ведение базы клиентов

— Автоматическая смета

— Бронирование фотосессий

— Расписание и загрузка зала

7 лет назад
pro-gress
Фидан 
45 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров