Настроить формы обратной связи на сайте

На сайте (MODx) eсть три формы обратной связи. Они перестали работать.

1. Кнопка сверху "заказать обратный звонок", и в центре "онлайн-консультация" - не работают - не открываются

2. В нижней форме на подписку на рассылки нет формы "спасибо, что вы присоединились к нам" и она вверх выбрасывает в в шапку.

Также при неправильном вводе в поле адреса красные буквы - нужно светло-серые.

Нужно проверить, что бы все корректно работало, открывалось, уходило куда нужно))