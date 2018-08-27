Подправить сайт на Джумле

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Завершен1 заявка146 просмотров

На сайте http://gomeopat.kiev.ua/ при первом заходе на сайт, в шапке сайта просит загрузиться флеш-плейер, из-за этого гугл не дает полноценно 

рекламировать сайт, и, я думаю, из-за этого же плохо оценивает скорость загрузки сайта. Задача: исправить этот момент, желательно с сохранением анимации и 

довести скорость загрузки на этом сервисе https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru не менее чем до 70 

Joomla
7 лет назад
viacheslav
55 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vario
61 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
2 дня
Очень приятно работать с человеком, пунктуальный, корректный, профессиональный. Рекомендую!
Очень лояльный, неторопливый (в хорошем смысле) заказчик. Исполнителя не понукает :) Рекомендую.

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vario
61 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад