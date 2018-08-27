Подправить сайт на Джумле

На сайте http://gomeopat.kiev.ua/ при первом заходе на сайт, в шапке сайта просит загрузиться флеш-плейер, из-за этого гугл не дает полноценно

рекламировать сайт, и, я думаю, из-за этого же плохо оценивает скорость загрузки сайта. Задача: исправить этот момент, желательно с сохранением анимации и

довести скорость загрузки на этом сервисе https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru не менее чем до 70