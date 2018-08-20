Есть проект на WordPress .

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Закрыт4 заявки155 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансы, Меня зовут Элшад ,  основатель веб-студии MEGA-bit.так как у самого времени нету ищу разработчика мастер своего дела , на данный момент есть 3 проекта , сами забиты по полной . Пишите опыт работы, на каких CMS работаете ? Примеры работ обязательно !

Если все будет отлично в плане ваших работ, то готовы отдавать все время вам дополнительные проекты. 

ВНИМАНИЕ!!!

- Работаем без предоплаты . (Сделал проект получил деньги)

WordPress
7 лет назад
elsad2001
Элшад 
24 года
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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