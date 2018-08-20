Сайт переносился с одного хсотинга на впс. В результате слетели статьи не отображаются. Нужно пофиксить.
Есть проект на WordPress .
Здравствуйте уважаемые фрилансы, Меня зовут Элшад , основатель веб-студии MEGA-bit.так как у самого времени нету ищу разработчика мастер своего дела , на данный момент есть 3 проекта , сами забиты по полной . Пишите опыт работы, на каких CMS работаете ? Примеры работ обязательно !
Если все будет отлично в плане ваших работ, то готовы отдавать все время вам дополнительные проекты.
ВНИМАНИЕ!!!
- Работаем без предоплаты . (Сделал проект получил деньги)
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