Есть проект на WordPress .

Здравствуйте уважаемые фрилансы, Меня зовут Элшад , основатель веб-студии MEGA-bit.так как у самого времени нету ищу разработчика мастер своего дела , на данный момент есть 3 проекта , сами забиты по полной . Пишите опыт работы, на каких CMS работаете ? Примеры работ обязательно !

Если все будет отлично в плане ваших работ, то готовы отдавать все время вам дополнительные проекты.

ВНИМАНИЕ!!!

- Работаем без предоплаты . (Сделал проект получил деньги)