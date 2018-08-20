Внести исправления на сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки138 просмотров

Анализ сайта был проведен, теперь требуется внести исправеления

Сделано на wordpress.

Анализ прилагается. Просим просмотреть и предоставить коммерческое предложение, с подробным описанием.

WordPress
7 лет назад
Sambomambo
48 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров