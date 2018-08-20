Требуется разработка фронта веб-приложения на react. Приложение реализует видеочат на базе webRTC. Проект средний, работы на несколько месяцев. ТЗ и подробности по запросу. Для ориентировки по стоимости указывайте цену за час.
Поэтапна установка Laravel
Здравствуйте,
1. мне нужно показать и поэтапно установить Laravel.
2. написать скрипт динамического обновления данных в режиме live на странице.
Заявки фрилансеров
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