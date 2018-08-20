Создать систему с тестами и с онлайн оплатой

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок134 просмотра

Создать систему со сложными тестами с онлайн оплатой, прошу отписаться тех, кто занимался чем то подобным. Приветствуются готовые решения.

7 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
день назад

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Нет заявок фрилансеров