Импортер в базу Opencart 3.*

Нужно написать импортер в базу CMS Opencart3 мероприятий на которые продаются билеты, получаемых по предоставляемому API, описание здесь - https://docs.cultserv.ru/public/public-api/index.html#events_list

У каждого события можеть быть несколько сеансов, проходящих на разных площадках, например один и тот же фильм проходящий в разных кинотеатрах и разное время.

1.События импортировать в иерархию категорий вида:

Тип события(театр/кино и т.п.)->Событие->Площадка

2. Все площадки импортируются в список производителей.

3.Сеансы импортируются в список продуктов, для каждого сеанса создается один продукт и помещается в соответствующую категорию(см. 1). Также каждому продукту присвается своя площадка из списка производителей(см.2).

4.Для каждого сеанса импортируются значения в список атрибутов продукта:

- максимальная цена билета

- минимальная цена билета

- список секторов площадки (если есть сектора).

5.Для каждого сеанса импортируются значения в список опций продукта:

- список секторов площадки(если есть сектора) включая картинку сектора(получамая по указанному API).

Работаем без предоплат.

Пишите ваш срок выполнения.