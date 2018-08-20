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Автоматизация Интернет магазин в контакте.
Доброго времени суток. Необходимо автоматизировать интернет магазин в социальной сети В коннтакте. Суть автоматизации состоит в создании бота,который мог бы отправлять товары и к ним текст в лично сообщении. А клиент мог бы с помощь одного ответа,просмотреть другой товар,или же приступить к заказу данного товара. Кол-во товаров с каждым разом будет прибавляться... Хотелось бы создать,а в дальнейшем,что бы подсказали как добавлять наименования товара. После автоматизации закажу продвижение
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