Нужно реализовать заказ в виде небольшого конструктора в 1С-Битрикс

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  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки117 просмотров

Сайт http://kopirka.cd98889.tmweb.ru/

Просмотрите ТЗ, жду вопросов и оценки.

7 лет назад
vadim-bitrix
Вадим 
31 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров