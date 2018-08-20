Нужно написать импортер в базу CMS Opencart3 мероприятий на которые продаются билеты, получаемых по предоставляемому API, описание здесь - https://docs.cultserv.ru/public/public-api/index.html#events_list У каждого события можеть быть несколько сеансов, проходящих на разных площадках, например один и ...
Доработака модуля front-end + js
Требуется доработка модуля, работа не объемная, но не каждый справится.
Что нужно сообщу претендентам.
Работа в гите/битбакет
Требуется хороший уровень front end разработчика. Все кто верстают только лэндинги - не сможете.
Пишите стоимость часа разработки
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