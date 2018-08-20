Доработака модуля front-end + js

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок158 просмотров

Требуется доработка модуля, работа не объемная, но не каждый справится. 

Что нужно сообщу претендентам. 

Работа в гите/битбакет

Требуется хороший уровень front end разработчика. Все кто верстают только лэндинги - не сможете. 

Пишите стоимость часа разработки

JavaScript
7 лет назад
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

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