Найти решение для ускорения загрузки сайта (сложный проект)

Сайт investtalk (точка) ru на wordpress

Грузится непозволительно долго, в пределах 3 секунд (по сеогаджет).

Необходимо найти решение, чтобы скорость загрузки уменьшить как минимум вдвое, чем меньше тем лучше. Еще 2 года назад скорость составляла менее 2 секунд, причина отрицательного тренда не ясна.

Разные специалисты брались за оптимизацию, но эффект почти не заметен.

Месяц назад была попытка #2, два исполнителя посмотрели проект и отказались, один думал что дело в базах, другой надеялся найти какой-то простой вариант, но сказал в итоге, что у сайта сложная (для его понимания) структура.

Так и есть, там используются поддомены для загрузки, код мог в каких-то местах быть сделан криво, и с хостингом судя по всему есть проблема.

В рамках решения задачи можно как изменить внутреннюю организацию кода (любая оптимизация или переделки без изменения фактического внешнего вида и без потери работоспособности), а так же можно перенести сайт на новый сервер, для начала попробовать более мощный на этом же хостинге.

Но нужен четкий план действий.

Примерно тоже самое просил у предыдущих желающих заняться сайтом, но как я понял, основная проблема что надо глубоко покопаться и понять как всё реализовано, они к этому были не готовы. Сам автор кода увы более не доступен для контакта.

План может быть такой:

1. Диагностика поблем, вызывающих низкую скорость загрузки (не в гугл инсайте, а по факту, где именно кроются проблемы)

2. Составление плана всех возможных работ по улучшению ситуации, выбор конкретных решений (что надо перекодить, надо ли сменить сервер и т.д.)

3. Выполнение работ, можно каждый вид работы как отдельный этап

Оплата в идеале частично за фактическую работу (пункты 1,2, затем по этапам), а итоговый расчет в зависимости от скорости загрузки (то есть качества предложенного и реализованного Вами решения).

Можно как-то по другому, как удобнее исполнителю.

Я точно заинтересуюсь если Вы предложите мне градацию:

Скорость загрузки Х – одна сумма,

скорость Y – другая сумма,

Скорость Z или быстрее (например, до 1 сек) – еще большая сумма (можно хоть по 0.1с расписать градацию).

Сумма гонорара при уменьшении времени загрузки может расти с прогрессией, я буду рад заплатить за хороший итоговый результат.

Не интересует почасовая оплата и оплата без привязки к результату (при его отсутствии), хотелось бы минимальный результат для оплаты установить на времени загрузки 2.7 сек, иначе не будет видно в чем состояла работа.

Так же ключевым условием должно быть сохранение внешнего вида и работоспособности существующего функционала сайта, отсутствие отрицательных изменений вроде удаленных кусков.

В общем, хотелось бы найти серьезного исполнителя готового во всё вникнуть и довести работу до нужного результата, уже очень много желающих с быстрыми рецептами отсеялись по собственному желанию, а мне пора довести дело до результата.