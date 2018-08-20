Отрисовать Дизайн Сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки104 просмотра

     Отрисовать Дизайн Сайта созданы эскизы можно доработать и разработка новое но суть отражена можно добавить новый функционал и новые фишки на ваше усмотрение 

от вас бюджет и сроки на выходе psd главной и внутрених страниц и адаптивные страницы

7 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров