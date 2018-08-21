Веб програмирование Ruby on rails

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Доработка и модификация различных модулей open source платформы на ruby on rails 

Ruby
7 лет назад
guest_15348331222456
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров