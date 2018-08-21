Требуется сделать интеграцию Битрикс24 с сайтом cveto-master.ru/. Проблема: при передаче данных в Битрикс с помощью AJAX запроса, возникает ошибка – Не заполнены обязательные поля "Имя" или "Фамилия". То есть запрос работает и идёт ...
Создание адаптивного сайта из PSD
Добрый день, требуется создать адаптивный сайт из psd макета.
Необходима простая админка, что бы можно было добавлять или менять картинки, менять инфу в админке должна быть простенькая срмка.
В идеале должна быть максимально просто реализована замена и добавление персонажей аниматоров.
Макет сайта прикрепляю.
От вас:
-цена,
-срок,
-на чем сделаете,
-описание: как это будет работать
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