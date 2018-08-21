Создание адаптивного сайта из PSD

Добрый день, требуется создать адаптивный сайт из psd макета.

Необходима простая админка, что бы можно было добавлять или менять картинки, менять инфу в админке должна быть простенькая срмка.

В идеале должна быть максимально просто реализована замена и добавление персонажей аниматоров.

Макет сайта прикрепляю.

От вас:

-цена,

-срок,

-на чем сделаете,

-описание: как это будет работать