СРОЧНО! belfortkamin.ru - парсинг 2х полей

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок196 просмотров

Срочно нужен парсинг страниц по прилагаемому списку.

 

На страницах нужно собрать 2 поля: название и артикул - http://joxi.ru/l2ZxzoiwN6zXrJ

База нужна их 3х (!) полей:

  - урл страницы

  - название 

  - арт.

Цена, сроки? 

7 лет назад
MolodoyLEV
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

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