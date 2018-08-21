Парсинг товара в битрикс

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок130 просмотров

Нужно взять товар, описание, цены, характеристики от сюда

И перенести его сюда: furnitura-darom.ru 

Цену нужно изменить добавить к цене сайта 40% 

Есть парсер и код для формирования XML. Нужно только правильно настроить чтобы все поля загружались верно. 

7 лет назад
kmkapital
Дмитрий 
41 год
11 лет в сервисе
Был
год назад

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