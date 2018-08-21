Правки форм на 6 сайтах

Есть ряд сайтов с формами для связи, ряд которых не функционирует исправно.

koloro.ua

все формы работают, кроме брифа. После заполнения брифа, кидает на главную страницу без страницы с благодарностью или попапов. Не понятно, заполнился ли бриф (письма приходят, но БЕЗ прикрепленных файлов! + пользователю не всплывает попап с уведомлением, что бриф отправлен).

koloro.ru

1) Не работают все формы при загрузке файла. Если файл к письму не прикладывать - работают.

2) При заполнении брифа кидает на главную страницу. Не понятно, заполнился ли бриф (Не понятно, заполнился ли бриф (письма приходят, но БЕЗ прикрепленных файлов! + пользователю не всплывает попап с уведомлением, что бриф отправлен).

3) При заполнении письма под любым портфолио (http://prntscr.com/kfa3ze) невозможно понять, передались ли данные. Кидает на главную страницу. Данные приходят на почту, но пользователь не видит никакого уведомления.

kinesko.com

1) все формы работают, если не грузить файл к письму. Если есть файл - выдает ошибку.

2) На странице "контакты":https://kinesko.com/contacts есть окно "Написать нам письмо" (http://prntscr.com/kfaase) ввести текст невозможно, как и нажать на кнопку http://prntscr.com/kfaae0.

katasis.com

формы работают, только файл к письму подгрузить невозможно.

klona.ru

с любой услуги, например: https://klona.ru/uslugi/promishlennii-dizain в шапке нажимаем на "Заказать услугу", вводим данные и получаем все поля красные: http://prntscr.com/kfmh7u. Отправить ничего невозможно, а если добавить файл, то получаем следующую ошибку: http://prntscr.com/kfmhlp.

klona.ua

Не работает форма подписки (https://klona.ua/blog):

http://prntscr.com/kl43dq

P.S.: все сайты работают на Laravel