Написание телеграмм бота

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Закрыт2 заявки84 просмотра

Добрый день,

Необходимо дописать телеграмм бота на telepot (telebot не встает), который к каждому сообщению добавлял бы кнопки лайков и дизлайков. Сообщения добавляются автоматически. Также необходимо ссылку на источник отображать в виде кнопки

7 лет назад
Lerozo
39 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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