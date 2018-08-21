Есть ряд сайтов с формами для связи, ряд которых не функционирует исправно. koloro.ua все формы работают, кроме брифа. После заполнения брифа, кидает на главную страницу без страницы с благодарностью или попапов. ...
Написание телеграмм бота
Добрый день,
Необходимо дописать телеграмм бота на telepot (telebot не встает), который к каждому сообщению добавлял бы кнопки лайков и дизлайков. Сообщения добавляются автоматически. Также необходимо ссылку на источник отображать в виде кнопки
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