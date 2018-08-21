2 скрипта переводчика текстов на сайт (API яндекс или гугл)

Задание 1

сделать скрипт онлайн перевода текста из файла как здесь

http://ru.freeonlinetranslators.net/

только с вводом текста исходника, выбором языка оригинала и конечного языка

получение перевода только после нажатия на кнопку "Поделиться" в соц сетях

интеграция с яндекс переводчиком или гугл переводчиком API

все должно происходить у меня на сайте

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Задание 2

сделать скрипт онлайн перевода текста из файла как здесь

www.onlinedoctranslator.com

нужна только форма для загрузки файла и отдачи результата

выбор языка

интеграция с яндекс переводчиком или гугл переводчиком API

все должно происходить у меня на сайте

получение перевода только после нажатия на кнопку "Поделиться" в соц сетях

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по каждому заданию напишите цену и стоимость

оформление обоих достаточно на бутстрапе, чтобы и с мобильных работало корректно