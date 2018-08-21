2 скрипта переводчика текстов на сайт (API яндекс или гугл)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка142 просмотра

Задание 1 

сделать скрипт онлайн перевода текста из файла как здесь 

http://ru.freeonlinetranslators.net/

только с вводом текста исходника, выбором языка оригинала и конечного языка 

получение перевода только после нажатия на кнопку "Поделиться" в соц сетях 

интеграция с яндекс переводчиком или гугл переводчиком API 

все должно происходить у меня на сайте 

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Задание 2 

сделать скрипт онлайн перевода текста из файла как здесь 

www.onlinedoctranslator.com

нужна только форма для загрузки файла и отдачи результата 

выбор языка 

интеграция с яндекс переводчиком или гугл переводчиком API 

все должно происходить у меня на сайте 

получение перевода только после нажатия на кнопку "Поделиться" в соц сетях 

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по каждому заданию напишите цену и стоимость 

оформление обоих достаточно на бутстрапе, чтобы и с мобильных работало корректно

Bootstrap
7 лет назад
d654525
Эдуард 
60 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

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