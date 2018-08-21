Доброго дня! === Есть сайт, сверстан вручную https://prazdnikilux.ru/yubilei.html === Сделать чтобы загрузка была меньше 1 секунды === Ищу человека с реальным опытом, который достигал таких показателей === ...
Доработка проекта на Сotonti
Приветствую всех!
Есть полусделанный проект на Сotonti.
Надо допилить как фронт (кроссбраузерность) так и бекэнд.
Работа и оплата будет поэтапно.
ЗЫ Не пытайтесь развести на предоплату. Её не будет.
Нет, не будет.
Совсем.
Даже если супер отзывы.
Даже если договор.
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