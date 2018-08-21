Доработка проекта на Сotonti

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка100 просмотров

Приветствую всех!

Есть полусделанный проект на Сotonti.

Надо допилить как фронт (кроссбраузерность) так и бекэнд.

Работа и оплата будет поэтапно.

ЗЫ Не пытайтесь развести на предоплату. Её не будет.

Нет, не будет.

Совсем.

Даже если супер отзывы.

Даже если договор.

7 лет назад
Tkrendering
Александр 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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