Доработка проекта на Сotonti

Приветствую всех!

Есть полусделанный проект на Сotonti.

Надо допилить как фронт (кроссбраузерность) так и бекэнд.

Работа и оплата будет поэтапно.

ЗЫ Не пытайтесь развести на предоплату. Её не будет.

Нет, не будет.

Совсем.

Даже если супер отзывы.

Даже если договор.