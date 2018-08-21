Доработка на MODX Revolution

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

1. изменить цветовую гамму элементов сайта 

2. изменить шрифт в меню 

3. убрать из мобильной версии подразделы в выпадающем меню.  

4. в мобильной версии добавить горизонтальное меню с пролистыванием 

сайт tekitoki.ru  

MODX
7 лет назад
gyshin_alex
Александр 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров