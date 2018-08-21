Реализовать логин с помощью гугл, фейсбук и твиттер

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок167 просмотров

в самописном php коде добавить к форме авторизации логин с помощью гугл, фейсбук и твиттер

PHP
7 лет назад
paliy
55 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

work_gr
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$7
1 день
Подана предварительная заявка - 2 часа, через сутки после отмашки выясняется, что нет опыта решения такой задачи

Заявки фрилансеров

work_gr
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад