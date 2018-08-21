Доработка сайта на wordpress

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Фрилансерам: Указывайте стоимость и максимальный срок.   

читайте задание, и откликайтесь только если сможете это сделать. Рекламировать себя не нужно.  

Требуется доработка сайта armtel.ru через git. 

при создании использовался composer. 

CMS Wordpress 

Перечень задач: 

1. В блоке Решения на главной и на странице решения разместить видео в соответствующее решение под заголовком (DCN в раздел DCN и т.д.). Страницы создаются через cms. Проблема в том, что тэги при вставке кода обрезаются 

Коды видеофайлов: 

DCN 

www.youtube.com/embed/nVd..." frameborder="0" allowfullscreen> 

DCN+IPN 

www.youtube.com/embed/KDh..." frameborder="0" allowfullscreen> 

ICS 

www.youtube.com/embed/Xmk..." frameborder="0" allowfullscreen> 

ICS2 

www.youtube.com/embed/sp-..." frameborder="0" allowfullscreen> 

IPN 

www.youtube.com/embed/2Av..." frameborder="0" allowfullscreen> 

2. Починить отправку сообщений со всех форм. Сообщения не приходят.  

3. сжатие HTML-выдачи; настройка gzip. 

4. Установить ssl: проверить, исправить ссылки, все ли работает, счетчики, скрипты, формы. 

5. Настроить sitemap.xml 

Нужно учесть ,что у сайта 2 языковые версии RU/EN 

GitHTMLWordPress
7 лет назад
Saulyak2
Василий 
34 года
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
24 отзыва

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