в самописном php коде добавить к форме авторизации логин с помощью гугл, фейсбук и твиттер
Доработка сайта на wordpress
Фрилансерам: Указывайте стоимость и максимальный срок.
читайте задание, и откликайтесь только если сможете это сделать. Рекламировать себя не нужно.
Требуется доработка сайта armtel.ru через git.
при создании использовался composer.
CMS Wordpress
Перечень задач:
1. В блоке Решения на главной и на странице решения разместить видео в соответствующее решение под заголовком (DCN в раздел DCN и т.д.). Страницы создаются через cms. Проблема в том, что тэги при вставке кода обрезаются
Коды видеофайлов:
DCN
www.youtube.com/embed/nVd..." frameborder="0" allowfullscreen>
DCN+IPN
www.youtube.com/embed/KDh..." frameborder="0" allowfullscreen>
ICS
www.youtube.com/embed/Xmk..." frameborder="0" allowfullscreen>
ICS2
www.youtube.com/embed/sp-..." frameborder="0" allowfullscreen>
IPN
www.youtube.com/embed/2Av..." frameborder="0" allowfullscreen>
2. Починить отправку сообщений со всех форм. Сообщения не приходят.
3. сжатие HTML-выдачи; настройка gzip.
4. Установить ssl: проверить, исправить ссылки, все ли работает, счетчики, скрипты, формы.
5. Настроить sitemap.xml
Нужно учесть ,что у сайта 2 языковые версии RU/EN
Заявки фрилансеров
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