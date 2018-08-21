Доработка сайта на wordpress

Фрилансерам: Указывайте стоимость и максимальный срок.

читайте задание, и откликайтесь только если сможете это сделать. Рекламировать себя не нужно.

Требуется доработка сайта armtel.ru через git.

при создании использовался composer.

CMS Wordpress

Перечень задач:

1. В блоке Решения на главной и на странице решения разместить видео в соответствующее решение под заголовком (DCN в раздел DCN и т.д.). Страницы создаются через cms. Проблема в том, что тэги при вставке кода обрезаются

Коды видеофайлов:

DCN

www.youtube.com/embed/nVd..." frameborder="0" allowfullscreen>

DCN+IPN

www.youtube.com/embed/KDh..." frameborder="0" allowfullscreen>

ICS

www.youtube.com/embed/Xmk..." frameborder="0" allowfullscreen>

ICS2

www.youtube.com/embed/sp-..." frameborder="0" allowfullscreen>

IPN

www.youtube.com/embed/2Av..." frameborder="0" allowfullscreen>

2. Починить отправку сообщений со всех форм. Сообщения не приходят.

3. сжатие HTML-выдачи; настройка gzip.

4. Установить ssl: проверить, исправить ссылки, все ли работает, счетчики, скрипты, формы.

5. Настроить sitemap.xml

Нужно учесть ,что у сайта 2 языковые версии RU/EN