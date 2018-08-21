Доработать плагин на Wordpress

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Закрыт2 заявки101 просмотр

Нужно сделать  доработки плагина LearnPress для WordPress:

1) в разделе "Заказы" нужно вывести переключатель для установки статуса заказа для нескольких выбранных заказов (см скрин) - чтобы можно было применить выбранный статус сразу для нескольких выбранных заказов

2) удалить надпись внизу на сайте "entry-breadcrumb" (см скрин)

WordPress
7 лет назад
pahsergg
Сергей 
31 год
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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