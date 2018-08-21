Необходимо сделать генератор картинок из иконок\текста\настроек шрифта\фона\размера + готовые пресеты(в виде уже заданных настроек размеров и что-то вроде шаблонов).

Как это должно работать:

Пользователь задает размеры изображения или выбирает готовые наборы

видит доступные изображения в формате png и svg которые он перетаскивает на рабочую область

задает фон\ добавляет текст 1 или несколько(редактирует и форматирует его)\ нажимает сохранить картинку.

Пример(только паттерны): pattern . flaticon . com (пробелы убрать)