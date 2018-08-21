Разработка сайта на Laravel или Yii

Необходимо разработать сайт по поиску организаций. Пример: rusprofile(.)ru

Используем фреймворк Laravel или Yii.

Данные по организациям предоставляются в формате xml, 1 файл на 1 организацию. Объем базы около 130 Гб.

Принцип работы с базой: нужно выгружать xml файлы на сервер затем данные из файлов добавлять в БД (либо если фирма/ИП уже существуют в БД, то данные обновляются).

xml файлы будут обновляться раз в неделю.

Пример файлов: https://yadi.sk/d/o-DTous73aRqXu

Важно: настроить быстрый поиск по базе и подсказки в поиске (см. пример сайта)

Информация на карточке организации должна быть как в примере: rusprofile().)ru/id/1776562

т.е. карта, подписка на изменения, pdf, версия для печати, связи учредителей с другими организациями.

В заявке просьба указывать примерные сроки и стоимость.