Нужно отредактировать шаблон. В ряду на главной странице должно помещаться не 3, а 4 записи. Логотип должен занимать 3/4 от длины рубрик в шапке и размещен по центру. Изменить шрифт, увеличив высоту, сделав ...
Разработка сайта на Laravel или Yii
Необходимо разработать сайт по поиску организаций. Пример: rusprofile(.)ru
Используем фреймворк Laravel или Yii.
Данные по организациям предоставляются в формате xml, 1 файл на 1 организацию. Объем базы около 130 Гб.
Принцип работы с базой: нужно выгружать xml файлы на сервер затем данные из файлов добавлять в БД (либо если фирма/ИП уже существуют в БД, то данные обновляются).
xml файлы будут обновляться раз в неделю.
Пример файлов: https://yadi.sk/d/o-DTous73aRqXu
Важно: настроить быстрый поиск по базе и подсказки в поиске (см. пример сайта)
Информация на карточке организации должна быть как в примере: rusprofile().)ru/id/1776562
т.е. карта, подписка на изменения, pdf, версия для печати, связи учредителей с другими организациями.
В заявке просьба указывать примерные сроки и стоимость.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
У меня есть канал https://t.me/hikvision_news , публикацию в которую делает бот. А новость там состоит из 5 полей: заголовоккартинкаэмоциикомментарииссылка на переходПример в приложении Нужен скрипт по перепосту содержимого базы данных в ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
- $5
Имеем сайт с "олдскульным дизайном", где телефоны на картинке. Задача: 1. Заменить фоновую картинку, 2. Заменить икону инстаграма, остальные не трогать 3. Сделать скайп ссылкой, т.е. чтобы как почта malto: - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Требуется создать интернет магазин, чтобы он легко мог интегрироваться с большинством црм систем, eautopay, leadvertex, retail crm, 1C, по api передавать заказы, чтоб мог быть мультивалютным чтобы гнать трафик на разные страныВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Имеется старый сайт в облаке. Ссылку покажу , там обычный сайт, даже не магазин. Из нескольких разделов. Имеется готовая верстка с кардинально новым дизайном. Нужно эту верстку связать с движком. ...Закрыт7 лет назад
Подобный шаблон http://fastortheme.com/furniture/ преобразовать в что-то такое http://www.mebel-mix.ru/ - перевести на русский, поставить лого и т.п. (там есть некоторые баги, вроде неработающих кнопок и крестиков, мы как-то правили) ТЗ плюс ...Закрыт7 лет назад
Нужно сделать доработки плагина LearnPress для WordPress: 1) в разделе "Заказы" нужно вывести переключатель для установки статуса заказа для нескольких выбранных заказов (см скрин) - чтобы можно было применить выбранный статус сразу для нескольких ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $200
Необходимо сделать генератор картинок из иконок\текста\настроек шрифта\фона\размера + готовые пресеты(в виде уже заданных настроек размеров и что-то вроде шаблонов). Как это должно работать: Пользователь задает размеры изображения или выбирает готовые наборы видит ...Закрыт7 лет назад
Нужно соединить основную версию сайта с мобильной, кроме это нужно создать страницы в стиле лендинг по нескольким макетам. Более подробную информацию предоставлю заинтересованным.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
1. изменить цветовую гамму элементов сайта 2. изменить шрифт в меню 3. убрать из мобильной версии подразделы в выпадающем меню. 4. в мобильной версии добавить горизонтальное меню с пролистыванием ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад