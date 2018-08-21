Разработка сайта на Laravel или Yii

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок170 просмотров

Необходимо разработать сайт по поиску организаций. Пример: rusprofile(.)ru

Используем фреймворк Laravel или Yii.

Данные по организациям предоставляются в формате xml, 1 файл на 1 организацию. Объем базы около 130 Гб.

Принцип работы с базой: нужно выгружать xml файлы на сервер затем данные из файлов добавлять в БД (либо если фирма/ИП уже существуют в БД, то данные обновляются).

xml файлы будут обновляться раз в неделю.

Пример файлов: https://yadi.sk/d/o-DTous73aRqXu

Важно: настроить быстрый поиск по базе и подсказки в поиске (см. пример сайта)

Информация на карточке организации должна быть как в примере: rusprofile().)ru/id/1776562

т.е. карта, подписка на изменения, pdf, версия для печати, связи учредителей с другими организациями.

В заявке просьба указывать примерные сроки и стоимость.

LaravelYii
7 лет назад
V_ll
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка шаблона Wordpress

    Нужно отредактировать шаблон.   В ряду на главной странице должно помещаться не 3, а 4 записи. Логотип должен занимать 3/4 от длины рубрик в шапке и размещен по центру.  Изменить шрифт, увеличив высоту, сделав ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Добавление новостей в Telegram-канал на PHP

    У меня есть канал https://t.me/hikvision_news , публикацию в которую делает бот. А новость там состоит из 5 полей: заголовоккартинкаэмоциикомментарииссылка на переходПример в приложении Нужен скрипт по перепосту содержимого базы данных в ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменить шапку сайта. Джумла

    $5

    Имеем сайт с "олдскульным дизайном", где телефоны на картинке. Задача: 1.  Заменить фоновую картинку, 2.  Заменить икону инстаграма, остальные не трогать 3.  Сделать скайп ссылкой, т.е. чтобы как почта malto: - ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется создать интернет-магазин

    Требуется создать интернет магазин, чтобы он легко мог интегрироваться с большинством црм систем,  eautopay, leadvertex, retail crm, 1C, по api передавать заказы, чтоб мог быть мультивалютным чтобы гнать трафик на разные страны

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Проект на Шопскрипте

    Имеется старый сайт в облаке.  Ссылку покажу , там обычный сайт, даже не магазин. Из нескольких разделов.  Имеется готовая верстка с кардинально новым дизайном.  Нужно эту верстку связать с движком.  ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Работа с сайтом на вордпресс

    Подобный шаблон http://fastortheme.com/furniture/ преобразовать в что-то такое http://www.mebel-mix.ru/  - перевести на русский, поставить лого и т.п. (там есть некоторые баги, вроде неработающих кнопок и крестиков, мы как-то правили) ТЗ плюс ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать плагин на Wordpress

    Нужно сделать  доработки плагина LearnPress для WordPress: 1) в разделе "Заказы" нужно вывести переключатель для установки статуса заказа для нескольких выбранных заказов (см скрин) - чтобы можно было применить выбранный статус сразу для нескольких ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Генератор картинок

    $200

    Необходимо сделать генератор картинок из иконок\текста\настроек шрифта\фона\размера + готовые пресеты(в виде уже заданных настроек размеров и что-то вроде шаблонов). Как это должно работать: Пользователь задает размеры изображения или выбирает готовые наборы видит ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист MODX

    Нужно соединить основную версию сайта с мобильной, кроме это нужно создать страницы в стиле лендинг по нескольким макетам.  Более подробную информацию предоставлю заинтересованным.

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка на MODX Revolution

    1. изменить цветовую гамму элементов сайта  2. изменить шрифт в меню  3. убрать из мобильной версии подразделы в выпадающем меню.   4. в мобильной версии добавить горизонтальное меню с пролистыванием  ...

    MODX
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад